Дежурные патрули поддерживают порядок на набережных Сочи

На днях в Сочи были подведены итоги деятельности казачьих дружин по охране общественного порядка в первой половине июня. В приказах районных атаманов Сочи названы имена и фамилии наиболее отличившихся дружинников. Это Виталий Воскресенский, Никита Кузнецов, Андрей Пустовалов, Игорь Стрела. Все они и сейчас каждое утро заступают на службу по охране общественного порядка в местах массового скопления курортников, в первую очередь, на набережных Сочи.