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Дежурные патрули поддерживают порядок на набережных Сочи

С первых дней летнего курортного сезона на всех набережных Сочи появились дежурные патрули, в которых казаки Черноморского казачьего округа несут службу совместно с сотрудниками полиции. Особое внимание они уделяют охране спокойствия отдыхающих, приехавших в отпуска на курорт из разных городов страны.

— Нашим дружинникам приходится заниматься решением самых разнообразных проблем. Предотвращаем появление в местах массового отдыха лиц в нетрезвом состоянии. Проверяем документы у людей, которые ведут себя вызывающе, нарушают общественный порядок. Выявляем незаконных мигрантов, — рассказал первый заместитель атамана Черноморского казачьего округа Владимир Шамраев.

В этом году в службе дружинников есть одна особенность. Во время дежурств казаки и полицейские стали проводить среди населения разъяснительные беседы в связи с атаками украинских беспилотных летательных аппаратов по курортным городам Кубани. Все гости курортов должны знать, как себя вести при объявлении тревоги сотрудниками гражданской обороны или бойцами противовоздушной обороны.

На днях в Сочи были подведены итоги деятельности казачьих дружин по охране общественного порядка в первой половине июня. В приказах районных атаманов Сочи названы имена и фамилии наиболее отличившихся дружинников. Это Виталий Воскресенский, Никита Кузнецов, Андрей Пустовалов, Игорь Стрела. Все они и сейчас каждое утро заступают на службу по охране общественного порядка в местах массового скопления курортников, в первую очередь, на набережных Сочи.