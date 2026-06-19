Дежурные патрули поддерживают порядок на набережных Сочи

— Нашим дружинникам приходится заниматься решением самых разнообразных проблем. Предотвращаем появление в местах массового отдыха лиц в нетрезвом состоянии. Проверяем документы у людей, которые ведут себя вызывающе, нарушают общественный порядок. Выявляем незаконных мигрантов, — рассказал первый заместитель атамана Черноморского казачьего округа Владимир Шамраев.
В этом году в службе дружинников есть одна особенность. Во время дежурств казаки и полицейские стали проводить среди населения разъяснительные беседы в связи с атаками украинских беспилотных летательных аппаратов по курортным городам Кубани. Все гости курортов должны знать, как себя вести при объявлении тревоги сотрудниками гражданской обороны или бойцами противовоздушной обороны.
На днях в Сочи были подведены итоги деятельности казачьих дружин по охране общественного порядка в первой половине июня. В приказах районных атаманов Сочи названы имена и фамилии наиболее отличившихся дружинников. Это Виталий Воскресенский, Никита Кузнецов, Андрей Пустовалов, Игорь Стрела. Все они и сейчас каждое утро заступают на службу по охране общественного порядка в местах массового скопления курортников, в первую очередь, на набережных Сочи.