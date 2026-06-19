Макрон: Трамп изменил мнение по Украине на саммите G7

Нужно отметить, что сам Трамп пока никак не прокомментировал эти заявления. На саммите лидер Белого дома продолжал озвучивать свою позицию о важности продолжения переговоров по Украине. А также он отметил, что и Россия, и Украина хотят закончить конфликт.