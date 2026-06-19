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Макрон: Трамп изменил мнение по Украине на саммите G7

Трамп пока никак не отреагировал на заявление Макрона.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о разговоре с лидером Белого дома Дональдом Трампом на саммите G7. Французский политик отметил, что якобы ему удалось изменить мнение американского лидера по Украине. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу France 2.

«Он приехал, думая, что Украина проиграет. Но он изменил свое мнение. На саммите действительно произошла смена отношений», — подчеркнул Макрон в разговоре с прессой.

Нужно отметить, что сам Трамп пока никак не прокомментировал эти заявления. На саммите лидер Белого дома продолжал озвучивать свою позицию о важности продолжения переговоров по Украине. А также он отметил, что и Россия, и Украина хотят закончить конфликт.

Ранее KP.RU сообщил, что Москва никогда не увиливала от переговорного процесса по Украине. Но в Кремле напоминают о важных условиях для заключения мира в регионе. Нельзя забывать, что урегулирование первопричин конфликта — это приоритет.

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