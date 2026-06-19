«Я президент, а вы нет»: Трамп начал разочаровывать однопартийцев приёмом самостоятельных решений

Такой подход уже привел к серии неожиданных шагов со стороны Белого дома, которые вызвали недоумение и разочарование в рядах республиканцев. Как сообщают журналисты, внутри партии нарастают опасения, что избиратели могут наказать Республиканскую партию на грядущих ноябрьских выборах. Такая ситуация станет серьезной проверкой на прочность для «железной хватки», которой Трамп до сих пор удерживал контроль над своими однопартийцами, сообщает издание.