В Тольятти состоялось чествование медицинских работников

«Благодарю, что ежедневно вы сохраняете преданность делу, несмотря на то, что оно требует от вас колоссальных моральных и физических усилий. Совершаете настоящие подвиги, спасая людей, находясь рядом с ними в самые тяжелые моменты, даря им шанс на жизнь. Искренне заботитесь о самочувствии всех своих пациентов. Делаете вклад в будущее Самарской области, помогая появиться на свет тысячам детей. Мои особые слова признательности медработникам, работающим в зоне специальной военной операции. Вы — настоящие герои. Спасибо за ваше мужество, самоотверженность, глубокую преданность интересам Родины!» — рассказал губернатор в поздравительном адресе.