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В Воронеже пока не отменили ОГЭ из-за объявленной угрозы удара БПЛА

Сегодня в Воронеже запланировано проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по географии, биологии и истории. Его перенесли с 16 июня на 19-е, поскольку во вторник школьники более двух часов провели в укрытиях из-за угрозы непосредственного удара БПЛА. В 8:31 в облцентре объявили тот же режим, но пока в комментарии министерства образования региона об отмене ОГЭ в областном центре речи не идет. Начало аттестации запланировано на 10:00.

Источник: Коммерсантъ

Сегодня в Воронеже запланировано проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по географии, биологии и истории. Его перенесли с 16 июня на 19-е, поскольку во вторник школьники более двух часов провели в укрытиях из-за угрозы непосредственного удара БПЛА. В 8:31 в облцентре объявили тот же режим, но пока в комментарии министерства образования региона об отмене ОГЭ в областном центре речи не идет. Начало аттестации запланировано на 10:00.

Опасность непосредственного удара дронов также объявлена в Нововоронеже, Лискинском и Острогожском районах.

«В связи с фиксацией угроз атак беспилотных летательных аппаратов во всех пунктах усилены меры контроля, на местах дежурят ответственные лица и представители профильных служб», — рассказали в министерстве и отметили, что ситуация в пунктах находится под контролем.

Представители ведомства заключили, что решения о продолжении, временной приостановке или отмене экзаменов будут приниматься точечно, исходя из оперативной обстановки в муниципалитете.

На следующий день после срыва ОГЭ в Воронеже «Ъ-Черноземье» сообщал, что родители девятиклассников обратились к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с петицией. Они просили отменить экзамены для просидевших в укрытиях школьников и выдать им аттестаты на основании текущих и годовых оценок.

UPD: губернатор Александр Гусев сообщил, что во всех перечисленных муниципалитетах отменена угроза непосредственного удара БПЛА.

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