В Воронеже пока не отменили ОГЭ из-за объявленной угрозы удара БПЛА

Сегодня в Воронеже запланировано проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по географии, биологии и истории. Его перенесли с 16 июня на 19-е, поскольку во вторник школьники более двух часов провели в укрытиях из-за угрозы непосредственного удара БПЛА. В 8:31 в облцентре объявили тот же режим, но пока в комментарии министерства образования региона об отмене ОГЭ в областном центре речи не идет. Начало аттестации запланировано на 10:00.