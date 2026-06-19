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Количество гостиниц выросло в Нижегородской области на 12,9%

Сегодня в Нижегородской области доступны различные варианты размещения.

Сегодня в Нижегородской области доступны различные варианты размещения. Среди них — гостиницы, мотели, хостелы, санаторно-курортные организации, туристические базы. В 2025 году их число выросло на 12,9%, а номерной фонд увеличился на 8,8% по сравнению с предшествующим годом.

В прошлом году на территории региона работали 664 средства размещения на 20,1 тысячи номеров. Одновременно в них могли заселиться более 56 тысяч человек.

За год в гостиницах останавливались порядка 1,9 млн туристов, что на 5,6% больше, чем годом ранее. При этом большая часть из них приезжала в регион в отпуск, чуть более четверти — в командировки, 80,3 тысячи человек — ради образования и еще 60,7 тысячи человек — на лечение.

В основном проживающими были россияне, еще 41,8 тысячи человек прибыли из-за рубежа.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как добраться до столицы Сербии и что там посмотреть туристам.

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