Количество гостиниц выросло в Нижегородской области на 12,9%

За год в гостиницах останавливались порядка 1,9 млн туристов, что на 5,6% больше, чем годом ранее. При этом большая часть из них приезжала в регион в отпуск, чуть более четверти — в командировки, 80,3 тысячи человек — ради образования и еще 60,7 тысячи человек — на лечение.