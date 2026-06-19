На зданиях РГГУ в Москве установят архитектурно-художественную подсветку

Архитектурно-художественная подсветка появится на двух зданиях Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В рамках программ благоустройства и создания комфортной городской среды разработали специальный проект организации освещения двух зданий РГГУ, расположенных по адресу: Миусская площадь, дом 6, строения 5 и 7. Оба здания будут оформлены в единой световой концепции, что позволит сформировать гармоничное визуальное восприятие архитектурного ансамбля в вечернее время», — отметил Петр Бирюков.
Архитектурный облик этих двух зданий отличают строгая симметричная композиция и выразительные вертикальные элементы, в том числе колонны, придающие монументальность. Новая подсветка предусматривает акценты на колоннах, а также мягкое выделение контуров зданий. Всего специалисты смонтируют более 400 энергоэффективных светильников.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.