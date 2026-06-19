Боец СВО накрыл собой врача и спас от дрона ВСУ

В зоне специальной военной операции боец СВО из Белгородской области спас военного врача ценой собственного здоровья. Военнослужащие совершали перебежку между позициями, когда их засёк вражеский дрон-разведчик и начал атаку. Ситуация была критической: сил на укрытие почти не оставалось.
Тогда боевой товарищ буквально затолкал медика в укрытие, а в момент взрыва накрыл его своим телом. Оба выжили. Военный врач получил лишь лёгкие ранения, а его спаситель — осколочное.
«Он спас мне жизнь», — рассказал врач изданию «Моё! Online». Он отметил, что в той ситуации сам получил осколочное ранение, а боец, который спас ему жизнь, также остался жив.
После атаки раненого бойца оперативно эвакуировали, сейчас его жизнь вне опасности. Военный врач продолжает выполнять свои обязанности. Подробности о состоянии обоих военнослужащих не раскрываются.