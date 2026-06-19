Боец СВО накрыл собой врача и спас от дрона ВСУ

В зоне специальной военной операции боец СВО из Белгородской области спас военного врача ценой собственного здоровья. Военнослужащие совершали перебежку между позициями, когда их засёк вражеский дрон-разведчик и начал атаку. Ситуация была критической: сил на укрытие почти не оставалось.