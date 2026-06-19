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Тепло и дождливо будет в Воронежской области на выходных

Синоптики прогнозируют в отдельных муниципалитетах грозы.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозам воронежских синоптиков, предстоящие выходные в нашем регионе ожидаются теплыми и дождливыми одновременно.

20 июня по области ночью от +8 до +13 градусов, днем от +22 до +27 градусов. В Воронеже ночью от +9 до +11 градусов, днем воздух прогреется до +22+24 градусов.

21 июня по области ночью от +7 до +9 градусов, днем от +23 до +27 градусов, в Воронеже ночью будет чуть теплее — от +10 до +12 градусов, днем от +22 до +24 градусов.

При этом оба дня в отдельных муниципалитетах пройдут дожди с грозами. Скорость ветра будет колебаться от 7 до 13 метров в секунду.

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