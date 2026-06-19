В селе Каткова Щель в Сочи завершилась вторая смена палаточного лагеря

Вторая смена палаточного лагеря «ТУРКонтинент» прошла с 10 по 16 июня в селе Каткова Щель в Сочи. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
Участники осваивали базовые навыки туризма и ориентирования, принимали участие в командных играх, спортивных испытаниях и образовательных активностях. Также ребята соревновались в комбинированном туризме. Участниками палаточных лагерей становятся дети, имеющие соответствующую подготовку, а также ребята, отдыхающие на профильных турбазах. Для остальных школьников предусмотрены многодневные туристские походы, которые стартовали 18 июня.
«Сегодня для 250 сочинских учащихся начал работу городской палаточный лагерь “ТУРКонтинент”. Участие в программе является бесплатным. Такие форматы способствуют развитию практических навыков, формированию командного взаимодействия и созданию условий для безопасного и насыщенного досуга. Всего этим летом туристические смены в палаточных лагерях бесплатно посетят 740 юных сочинцев», — рассказала заместитель главы Сочи Елена Канюк.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.