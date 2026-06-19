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В Красноярске из-за проблем с рейсами перенесли спектакль с Нонной Гришаевой

На какую дату назначат постановку, пока неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на другую дату перенесли иммерсивный спектакль «Лучший город Земли» с участием Нонны Гришаевой, заслуженной артистки России. Представление должно было состояться сегодня, 19 июня, в 19:00.

Причина — отмена большого количества рейсов в аэропортах Москвы после атак украинских БПЛА. Артисты не смогли вовремя вылететь в наш город.

В Красноярской филармонии сообщили, что все ранее приобретенные билеты будут автоматически действительны на новую дату события. Также доступна возможность возврата денежных средств — через официальный сайт и в кассе культурного учреждения.

На какую дату назначат постановку, пока неизвестно.

Напомним, что в ночь на 18 июня Москва и Подмосковье подверглись самой масштабной атаке беспилотников за последние два года. Несколько беспилотников атаковали и Московский нефтеперерабатывающий завод, столичные специалисты сразу же стали принимать меры по ликвидации последствий.

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