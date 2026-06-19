В селе Маджа в Коми прошел четвертый гастрономический фестиваль

Четвертый гастрономический фестиваль «Чöскыд рок — вына кок» состоялся 13 июня в селе Маджа Республики Коми. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Корткеросского района.
Центральным событием стал конкурс кашеваров. Также состоялись мастер‑классы по традиционным ремеслам и созданию сувениров, велопрогулка с экскурсией, подвижные игры и состязания. Кроме того, была организована музейная экспозиция и торговые ряды, где гости могли приобрести местные продукты, изделия ручной работы и памятные сувениры.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.