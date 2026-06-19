Блогер-миллионник может попасть в территориальную группу Пермского края на выборах в Госдуму

При этом собеседники издания уточнили, что в общефедеральную часть списка не войдет секретарь саратовского обкома и видеоблогер-миллионник Николай Бондаренко. Сообщается, что он может быть включен в территориальную группу Пермского края и Удмуртии. Финальное решение о составе партия примет на съезде 20 июня.