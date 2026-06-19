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Блогер-миллионник может попасть в территориальную группу Пермского края на выборах в Госдуму

Блогер-миллионник Николай Бондаренко может попасть в территориальную группу Пермского края на выборах в Госдуму.

Источник: Коммерсантъ

Блогер-миллионник Николай Бондаренко может попасть в территориальную группу Пермского края на выборах в Госдуму.

Секретарь саратовского обкома КПРФ и видеоблогер-миллионник Николай Бондаренко может войти в территориальную группу Пермского края и Удмуртии на выборах в Госдуму. Об этом сообщают источники газеты «Ведомости».

По их данным, федеральная часть списка КПРФ будет состоять из 15 человек. В первую тройку войдут председатель КПРФ Геннадий Зюганов, глава Хакасии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК Юрий Афонин.

При этом собеседники издания уточнили, что в общефедеральную часть списка не войдет секретарь саратовского обкома и видеоблогер-миллионник Николай Бондаренко. Сообщается, что он может быть включен в территориальную группу Пермского края и Удмуртии. Финальное решение о составе партия примет на съезде 20 июня.

В феврале 2022 года Николая Бондаренко досрочно лишили мандата депутата Саратовской облдумы. Поводом стало обращение прокуратуры, обнаружившей нарушения в декларациях о доходах коммуниста и популярного блогера. По данным силовиков, он скрыл часть донатов, полученных от пользователей YouTube. В частности, по версии прокуратуры, политик задекларировал только 400 тыс. из 3 млн руб., поступивших на его банковский счет.

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