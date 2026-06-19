Саранча оставила Палласовский район на границе с Казахстаном

Специалисты волгоградского управления «Россельзхозцентра» и их казахстанские коллеги изучали приграничную территорию в поисках саранчи. Работа велась в Палласовском районе Волгоградской области и Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.
Сотрудники двух ведомств детально исследовали сельскохозяйственные угодия и пастбища. Вредители не обнаружены, сообщают в «Россельхозцентре».
Совместная работа ведётся в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве по борьбе с особо опасными вредителями сельхозкультур.
«Такие мониторинги позволяют сторонам оперативно обмениваться информацией, оценивать риски и своевременно предотвращать возможное распространению саранчовых вредителей», — подчёркивают в ведомстве.
Ранее начальник отдела защиты растений Россельхозцентра по Волгоградской области Валерий Шарипов рассказал, грозит ли Волгоградской области нашествие саранчи.
Минувшим летом полчища саранчи наводили ужас на жителей Волгоградской области. Скопища прямокрылых, готовящихся к вылету, снимали на видео.