В Беларуси штрафы до 45 000 рублей грозят мобильным операторам за плохую связь

Функции контроля за охватом республики услугами сотовой связи и их качеством были возложены на Государственную инспекцию по электросвязи Министерства связи и информатизации (БелГИЭ). При обнаружении фактов невыполнения мобильным оператором требований к сотовой связи, названная организация ведет административный процесс, устанавливает виновное лицо, а также направляет документы в суд для принятия решения и определении размера штрафа.