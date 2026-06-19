В Беларуси штрафы до 45 000 рублей грозят мобильным операторам за плохую связь. Подробности БелТА рассказали в Министерстве связи и информатизации.
В частности, законом «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности» вводится административная ответственность за нарушение требований к охвату и качеству услуг. Мобильным операторам грозят штрафы в размере до 1000 базовых величин, или 45 000 рублей (в июне 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей). Указанное положение вступает в силу с 19 июня.
Объектами контроля указаны Минск, областные и районные центры, города, поселки городского типа, а также автомобильные и железные дороги, населенные пункты с численностью 25 человек и более.
Функции контроля за охватом республики услугами сотовой связи и их качеством были возложены на Государственную инспекцию по электросвязи Министерства связи и информатизации (БелГИЭ). При обнаружении фактов невыполнения мобильным оператором требований к сотовой связи, названная организация ведет административный процесс, устанавливает виновное лицо, а также направляет документы в суд для принятия решения и определении размера штрафа.
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