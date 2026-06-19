МТС вводит повышенный кешбэк при оплате покупок за границей через Мой МТС

«Летний сезон — время активных путешествий и отпусков, именно сейчас приобретают особую значимость удобство и безопасность оплаты за границей. С приложением Мой МТС пользователи получают возможность оплачивать товары и услуги за рубежом уже привычным для себя способом — по QR-коду, начиная от туристических палаток, заканчивая пятизвездочными отелями. Дополнительным преимуществом такой оплаты является выгода, так как курс гораздо приятнее, чем при обмене наличных, а теперь еще есть возможность получить кешбэк», — рассказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.