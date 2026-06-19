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За сутки при атаках на Белгородскую область один человек погиб, семеро ранены

ВСУ атаковали Белгородскую область 102 раза за прошедшие сутки. В результате погиб один человек, еще семеро пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

ВСУ атаковали Белгородскую область 102 раза за прошедшие сутки. В результате погиб один человек, еще семеро пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

В селе Борисполье Ракитянского округа мужчина погиб от целенаправленного удара дрона. Впоследствии стало известно, что речь идет о 62-летнем жителе Курской области. В Волоконовском, Ракитянском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены семь человек. Все пострадавшие продолжают лечение амбулаторно.

Всего атакам ВСУ подверглись 16 муниципалитетов: Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Чернянский и Шебекинский округа. ВСУ шесть раз применяли артиллерию. Также зафиксировано пять сбросов взрывных устройств с БПЛА. Всего над регионом уничтожено 174 дрона.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 90 раз — один человек погиб, пострадали девять человек.

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