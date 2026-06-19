За сутки при атаках на Белгородскую область один человек погиб, семеро ранены

В селе Борисполье Ракитянского округа мужчина погиб от целенаправленного удара дрона. Впоследствии стало известно, что речь идет о 62-летнем жителе Курской области. В Волоконовском, Ракитянском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены семь человек. Все пострадавшие продолжают лечение амбулаторно.