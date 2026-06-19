В Калининграде выставили на продажу ТЦ «Кловер». Объявление о продаже появилось на сайте «Авито» 18 июня, и продавец (им значится ПАО «Совкомбанк») просит за многофункциональный комплекс общей площадью 49423 м² 2,8 млрд рублей.
«Mнoгoфункциoнaльный современный комплекc, рacпoлoжeнный в самом центре города. Включает в cебя современные офисы клаcca “A”, тopговую гaлeрeю, oтeль Radissоn Вlu. Koмплекc удачнo раcполoжен вблизи главных магистралей города, центральных прогулочных зон с интенсивным пешеходным трафиком и удобной транспортной доступностью», — говорится в объявлении.
Якорными торговыми и бизнес арендаторами владельцы недвижимости называют: отель «Rаdissоn Вlu Калининград», «Л’Этуаль», хобби гипермаркет «Леонардо», «DNS», «Капитал Лайф Страхование Жизни», «Газпром Инвест» и прочие компании.
Валовой доход от аренды за год собственники оценивают в 248 млн рублей.
Отметим, что в последний раз этот ТЦ публично продавали в мае 2016 года. Тогда реализацией недвижимости занималась дочерняя компания Росгосстраха ООО «РГС-Недвижимость», которая оценивала актив в 1,8 миллиарда рублей.