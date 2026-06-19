Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде выставили на продажу ТЦ «Кловер»

Стоимость торгового центра компания оценивают в 2,8 млрд рублей.

В Калининграде выставили на продажу ТЦ «Кловер». Объявление о продаже появилось на сайте «Авито» 18 июня, и продавец (им значится ПАО «Совкомбанк») просит за многофункциональный комплекс общей площадью 49423 м² 2,8 млрд рублей.

«Mнoгoфункциoнaльный современный комплекc, рacпoлoжeнный в самом центре города. Включает в cебя современные офисы клаcca “A”, тopговую гaлeрeю, oтeль Radissоn Вlu. Koмплекc удачнo раcполoжен вблизи главных магистралей города, центральных прогулочных зон с интенсивным пешеходным трафиком и удобной транспортной доступностью», — говорится в объявлении.

Якорными торговыми и бизнес арендаторами владельцы недвижимости называют: отель «Rаdissоn Вlu Калининград», «Л’Этуаль», хобби гипермаркет «Леонардо», «DNS», «Капитал Лайф Страхование Жизни», «Газпром Инвест» и прочие компании.

Валовой доход от аренды за год собственники оценивают в 248 млн рублей.

Отметим, что в последний раз этот ТЦ публично продавали в мае 2016 года. Тогда реализацией недвижимости занималась дочерняя компания Росгосстраха ООО «РГС-Недвижимость», которая оценивала актив в 1,8 миллиарда рублей.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше