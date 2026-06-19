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Офтальмолог Дементьев: Из-за купания в контактных линзах можно лишиться зрения

Лишиться зрения можно при купании в контактных линзах. Об этом рассказал врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире телепрограммы «О самом главном».

Лишиться зрения можно при купании в контактных линзах. Об этом рассказал врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире телепрограммы «О самом главном».

Эксперт пояснил, что вода в реках, прудах и море содержит множество бактерий, грибков и простейших микроорганизмов, которые при попадании в глаз способны спровоцировать тяжелые инфекции, приводящие к повреждению его тканей.

Особую опасность для зрения, по словам Дементьева, представляет акантамеба. При ношении контактных линз пространство между линзой и поверхностью глаза создает благоприятные условия для ее размножения, что может привести к серьезному поражению глаза.

Врач также отметил, что инфекции, вызванные акантамебой, очень трудно поддаются лечению, а в ряде случаев последствия для зрения могут оказаться необратимыми.

— Когда человек попадает к врачу, то роговица под линзой уже превратилась в такую белую кашу, — заявил Дементьев.

Появление летающих мушек, вспышек света или цветных звездочек в глазах может говорить о различных заболеваниях. Когда явление требует особого внимания, рассказала офтальмолог сети клиник «Андреевские больницы — Неболит» Алена Шкатова в беседе с «Вечерней Москвой».