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Авиарейсы до Москвы и Самары задержали в Нижнем Новгороде 19 июня

С опозданием в столице ПФО приземлится самолет из Екатеринбурга.

Источник: Живем в Нижнем

Два авиарейса задержали в Нижнем Новгороде 19 июня. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта имени В. П. Чкалова.

Время переназначили для полета в Москву. Лайнер должен был отправиться в столицу России в 06:40, однако рейс перенесли. Также изменены часы вылета по маршруту Нижний Новгород — Самара: с 9:30 на 11:10.

Помимо этого с опозданием в столице ПФО приземлится самолет из Екатеринбурга.

Ранее мы писали, что режим опасности по БПЛА действовал в Нижегородской области.

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