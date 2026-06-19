Авиарейсы до Москвы и Самары задержали в Нижнем Новгороде 19 июня

Два авиарейса задержали в Нижнем Новгороде 19 июня. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта имени В. П. Чкалова.
Время переназначили для полета в Москву. Лайнер должен был отправиться в столицу России в 06:40, однако рейс перенесли. Также изменены часы вылета по маршруту Нижний Новгород — Самара: с 9:30 на 11:10.
Помимо этого с опозданием в столице ПФО приземлится самолет из Екатеринбурга.
Ранее мы писали, что режим опасности по БПЛА действовал в Нижегородской области.
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