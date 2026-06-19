В Советско-Гаванском и Ванинском районах Хабаровского края ограничили продажу бензина жителям

В Советско-Гаванском и Ванинском районах Хабаровского края обострилась ситуация с топливом. По поручению Дмитрия Демешина на побережье выехал министр энергетики региона Герман Тютюков. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в министерстве энергетики Хабаровского края, глава ведомства объехал автозаправочные станции, пообщался с водителями и операторами, а также провёл совещание с владельцами всех 15 АЗС, работающих на территории двух районов. С каждым участником рынка детально разобрали логистику, объёмы поставок, ценообразование и текущие запасы.
— Определённый дефицит всё ещё есть, но запасы регулярно пополняются, а перебои носят локальный характер. Важно, что мы наладили диалог с бизнесом: решения теперь будут приниматься быстрее, а информация о наличии бензина станет прозрачнее, — прокомментировал Герман Тютюков.
Независимые сети и крупные поставщики договорились координировать действия, чтобы топливо распределялось равномерно. Накануне в муниципалитеты поступило 25 тонн бензина АИ-92, на подходе ещё 32 тонны. Всё топливо сразу направляется в продажу. Сейчас на АЗС «Трансбункер» и «Норт-Стар» бензин продают только организациям, жителям доступно дизельное топливо. На станциях «Регион» и «Биксур» населению отпускают АИ-92 в баки и канистры. На «ДВ Регион» действует ограничение — не более 30 литров в одни руки.
В то же время в целом по краю ситуация остаётся стабильной. Ключевое предприятие — АО «ННК-Хабаровский НПЗ» — работает на полную мощность, весь объём топлива идёт на внутренний рынок. На нефтебазах сформирован резерв, превышающий нормативы. Жителей просят не создавать ажиотажный спрос. Вопросы стабилизации топливообеспечения прорабатываются с Правительством РФ и нефтяными компаниями.
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