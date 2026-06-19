В Советско-Гаванском и Ванинском районах Хабаровского края ограничили продажу бензина жителям

Независимые сети и крупные поставщики договорились координировать действия, чтобы топливо распределялось равномерно. Накануне в муниципалитеты поступило 25 тонн бензина АИ-92, на подходе ещё 32 тонны. Всё топливо сразу направляется в продажу. Сейчас на АЗС «Трансбункер» и «Норт-Стар» бензин продают только организациям, жителям доступно дизельное топливо. На станциях «Регион» и «Биксур» населению отпускают АИ-92 в баки и канистры. На «ДВ Регион» действует ограничение — не более 30 литров в одни руки.