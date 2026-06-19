Специалисты Псковского онкодиспансера обучили врачей из города Острова

Врачи Псковского областного клинического онкологического диспансера провели обучение для сотрудников межрайонной больницы в городе Острове Псковской области. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
В ходе рабочей встречи врач‑онколог‑маммолог и онкодерматолог Павел Алексеенко и врач ультразвуковой диагностики Лейла Аль Араби провели мастер‑класс по практической отработке трепан‑биопсии щитовидной железы. Совместно с врачами центра амбулаторной онкологической помощи Островской больницы они выполнили медицинские манипуляции пациентам под контролем ультразвукового исследования.
В день проведения мероприятия было принято и обследовано около 15 пациентов. Выполнение процедур на базе учреждения позволило оперативно получить биологический материал для гистологического исследования. Это поможет сократить сроки постановки диагноза и назначения необходимого лечения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.