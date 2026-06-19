Поступающие смогут подать документы в вуз или колледж тремя способами

В прошлом году более 1,1 млн абитуриентов подали заявления в вузы через «Госуслуги». С помощью специальной жизненной ситуации можно пройти профориентацию, выбрать наиболее подходящий вуз, следить за датами приемной кампании и вступительных экзаменов, а также заключить договор на обучение с помощью электронной подписи «Госключ». Через жизненную ситуацию «Поступление в СПО онлайн» на «Госуслугах» было подано более 570 тыс. заявлений.