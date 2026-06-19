Поступающие смогут подать документы в вуз или колледж тремя способами

Приемная кампания в вузы и колледжи стартует 20 июня. Абитуриенты могут подать документы тремя способами: онлайн через жизненные ситуации «Поступление в вуз онлайн» и «Поступление в СПО онлайн» на портале «Госуслуги», очно в учебном заведении или по почте, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
«Подготовка к приемной кампании вышла на финишную прямую: важно обеспечить ее качественное, прозрачное и безопасное проведение. В новом учебном году абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест на программах СПО и свыше 620 тысяч — в высшем образовании. Наибольшее количество — по инженерным и техническим специальностям. Мы стремимся, чтобы ребята выбирали востребованные на рынке труда специальности и в будущем успешно трудоустраивались», — отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В прошлом году более 1,1 млн абитуриентов подали заявления в вузы через «Госуслуги». С помощью специальной жизненной ситуации можно пройти профориентацию, выбрать наиболее подходящий вуз, следить за датами приемной кампании и вступительных экзаменов, а также заключить договор на обучение с помощью электронной подписи «Госключ». Через жизненную ситуацию «Поступление в СПО онлайн» на «Госуслугах» было подано более 570 тыс. заявлений.
Единый контакт-центр приемной кампании в вузы работает круглосуточно с 1 по 30 июня. На горячей линии по номеру 8 (800) 444−51−15 можно получить консультации по жизненной ситуации «Поступление в вуз онлайн», целевому обучению, квотам для иностранцев и особым условиям для людей с инвалидностью. После завершения приемной кампании центр продолжит функционировать как единая линия по всем вопросам высшего образования и науки.
В пяти регионах России — Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Ульяновской областях и Красноярском крае — в пилотном режиме начал работу суперсервис «Поступление в СПО онлайн», который представляет собой службу поддержки абитуриентов. В следующем году сервис будет доступен уже в 30 регионах, а к 2030 году — по всей стране.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в свою очередь, направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.