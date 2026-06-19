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Ожирение диагностируют у мужчин с обхватом талии 94 сантиметра

Врачи ставят мужчинам диагноз «абдоминальное ожирение» при обхвате талии 94 сантиметра, а женщинам — 80 сантиметров. Об этом рассказали в пресс-службе НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова.

Врачи ставят мужчинам диагноз «абдоминальное ожирение» при обхвате талии 94 сантиметра, а женщинам — 80 сантиметров. Об этом рассказали в пресс-службе НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова.

— Для диагностики абдоминального ожирения рекомендуется измерение окружности талии: более 94 сантиметров у мужчин и более 80 сантиметров у женщин. Нормой являются показатели меньше этих значений, — добавили в сообщении.

Специалисты также рекомендуют проводить совместную оценку индекса массы тела и окружности талии. Комбинация этих показателей является более точным индикатором рисков для здоровья.

В прошлом году ожирение было зафиксировано у 36 миллионов россиян. Из них 20,6 процента (около 7,4 миллиона) — мужчины, 27,4 процента (около 9,9 миллиона) — женщины, передает РИА Новости.

До этого врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина предупредила, что сложнее всего переносят жару люди, страдающие избыточным весом, так как у них нарушен процесс теплоотдачи организма.

Сладкая газировка, ультрапереработанные снеки и фастфуд вредны для организма при их регулярном употреблении, уточнила нутрициолог Светлана Ровенская.