В Хабаровске из-за «Свечи памяти» 22 июня изменят маршруты транспорта

На время ограничений автобусы № 14, 19 и 82, а также троллейбусы № 1 и 9 в направлении Комсомольской площади будут следовать в объезд через улицу Комсомольскую, Амурский бульвар и улицу Калинина с последующим выездом на улицу Муравьёва-Амурского.