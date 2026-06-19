В Хабаровске из-за «Свечи памяти» 22 июня изменят маршруты транспорта

В Хабаровске 22 июня временно изменится движение общественного транспорта из-за проведения патриотической беговой акции «Свеча памяти», — сообщает мэрия города.
С 20:30 до 22:00 для движения всех видов транспорта будет закрыт участок улицы Шевченко от Амурского бульвара до улицы Муравьёва-Амурского.
На время ограничений автобусы № 14, 19 и 82, а также троллейбусы № 1 и 9 в направлении Комсомольской площади будут следовать в объезд через улицу Комсомольскую, Амурский бульвар и улицу Калинина с последующим выездом на улицу Муравьёва-Амурского.
Изменения коснутся и троллейбуса № 4. В этот период он будет курсировать по маршруту «Онкологический центр — Дом одежды».
В мэрии просят жителей и гостей города учитывать временные ограничения при планировании поездок в центральную часть Хабаровска. Движение транспорта в районе проведения акции будет регулироваться сотрудниками Госавтоинспекции.
Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.