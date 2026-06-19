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Особый противопожарный режим теперь действует во всем Красноярском крае

С 20 июня особый противопожарный режим вводится в Норильске, Северо-Енисейском, Таймырском, Туруханском и Эвенкийском округах.

С 20 июня особый противопожарный режим вводится в Норильске, Северо-Енисейском, Таймырском, Туруханском и Эвенкийском округах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Теперь ограничения охватывают всю территорию Красноярского края от юга до севера. Во время действия особого противопожарного режима запрещено свободно посещать леса, разводить костры, сжигать траву и мусор на любых земельных участках. По каждому факту пала травы проводят расследование и устанавливают виновных.

За нарушение требований предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц от 30 до 60 тыс. рублей, для юридических лиц от 400 до 800 тыс. рублей. Предупреждения за такие нарушения не применяются.

Жителей края просят соблюдать требования пожарной безопасности, не жечь траву и мусор.

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