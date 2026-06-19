Читай, страна огромная: как «Известия» встретили начало войны

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой» — такими словами «Известия» встретили начало Великой Отечественной войны. Стихотворение Василия Лебедева-Кумача «Священная война» было опубликовано в первом номере, вышедшем с момента нападения фашистской Германии на СССР. И буквально в тот же вечер положено на музыку Александром Александровым. Но и в следующих выпусках появлялись литературные произведения и снимки выдающихся фотографов: задачей газеты было не только информировать о событиях на фронте, но и поддерживать, и вдохновлять народ на борьбу с захватчиком. В преддверии Дня памяти и скорби «Известия» вспоминают, как издание и его коллектив помогали Родине в одну из самых тяжелых и трагических недель за всю историю.
Слово и дело.
22 июня 1941 года было воскресеньем. В этот день вышел номер, подготовленный накануне, поэтому на его страницах еще царила мирная атмосфера: рассказывалось об уборке зерновых, добыче угля, пленумах горкомов и так далее. Но в редакции «Известий» с утра уже кипела работа. Главред Лев Ровинский сформировал военный отдел, ввел должность военкора и сразу командировал девять сотрудников на фронт. В июне 1941-го на передовую отправились 52 сотрудника, из них 27 — как бойцы и офицеры в действующие части, остальные — в качестве журналистов.
В числе первых военкоров были Павел Трошкин и Евгений Кригер. Судьба их показательна. Трошкин стал одним из самых ярких военных фотографов, снимал оборону Москвы, Сталинградскую и Курскую битвы, неоднократно рискуя жизнью; погиб в 1944 году в бою с бандеровцами на Украине. Кригер же прошел всю Великую Отечественную, писал репортажи и очерки, а после Победы стал известным сценаристом и писателем.
Впрочем, не только они, но и другие авторы «Известий», и даже журналисты, работавшие в тылу, стремились не просто передать факты, а создать с помощью слова и снимка художественные образы исключительной силы воздействия: ведь так важно было в это тяжелейшее время поддержать моральный дух людей и вдохновить их на подвиг. Возможно, поэтому в первых же военных выпусках газеты регулярно публикуются стихи, очерки, эссе, фотографии из разных уголков страны, показывающие, с какой энергией советские люди готовы дать отпор врагу.
Так, на второй полосе номера от 24 июня мы видим великолепную панораму Дмитрия Бальтерманца — еще одного наряду с Трошкиным классика фотоискусства XX века. Вроде бы стандартный сюжет: митинг на московском заводе «Динамо». Но Бальтерманц превращает его в эпическое художественное полотно: бесчисленные рабочие напряженно слушают оратора с открытым волевым лицом. Да, они встревожены, растеряны, но читатель верит: совсем скоро они, зажженные страстной речью, вернутся к станкам и сделают невозможное.
Москва военная.
Именно 24-го, а не 23-го, появился первый известинский номер, посвященный войне (по понедельникам газета не выходила). И в нем наряду со знаменитой речью Молотова, сводками с фронтов и указами Совнаркома появилась знаменитая «Священная война». О том, какое значение придавали этой публикации, можно судить по ее расположению — на первой полосе, прямо под портретом Сталина. Но и на других страницах есть литературные произведения: на второй — стихи «Будем крушить разбойничью рать!» Евгения Долматовского (автора песен «Родина слышит», «Любимый город» и многих других), на третьей — статья писателя Всеволода Иванова «Мое отечество», начинающаяся как художественная проза и затем перерастающая в страстный публицистический гимн Родине и призыв к единству.
«В трамвае тесно и жарко. На небе редкие, пухлые облака, те, на которые всегда хочется махнуть рукой, — ни тени от них, ни влаги. Улицы горячи. Трамвай несется быстро. На переднем месте, у площадки, возле открытого окна сидит седенькая, тоненькая старушка. Большой, курчавый рабочий держит в своих громадных руках беленькую головку старушки. Они смотрят в окно. Ей не хочется показать своих покрасневших век. Но на сына взглянуть надо. И мы видим ее лицо. Сколько в нем нежности, любви, ласки…».
Так начинается текст, позже вошедший во многие сборники военной прозы. Описывая проводы на фронт, Иванов в нескольких строках создает обобщенные образы, в которых читатели всей страны могли узнать себя и своих близких. Но это еще и картина Москвы — города, в одночасье простившегося с мирной жизнью.
О настроениях в столице пишет в этом номере и Евгений Кригер. Очерк его так и называется — «Москва в эти дни».
"Люди на улицах говорили:
— Жаль, что сегодня воскресенье. Немыслимо ходить вот так, без дела. Нужно позвонить на работу, может быть, там собрались, ждут меня.
И звонили, и сами приходили к заводам, спрашивали: можно ли стать к станкам? Так было на заводе имени Ильича. После того как Москва прослушала речь Молотова, к заводу стали стекаться группы рабочих. Их было много. Они заявили: «Мы здесь, мы готовы! Мы хотим приступить к работе!» Им отвечали, что в этом нет надобности, выходной день остается выходным днем. Но те, что пришли, так и остались на заводе. Они не могли, просто не могли в такой день сидеть дома. Одни занялись организацией светомаскировки в цехах, другие настояли на своем и стали к станкам, третьи отправились по соседним домам и кварталам, беседовали с жильцами, с домашними хозяйками, выясняли, знают ли в каждом доме, в каждой квартире, в каждой семье, как нужно вести себя во время войны, чтобы помочь армии, государству, народу".
Казарма «Известий».
В редакции в эти дни жизнь тоже кипела. Был создан штаб противовоздушной обороны, сотрудники, не ездившие в командировки, стали работать сверхурочно, а на пятом этаже была устроена так называемая казарма, где поставили кровати — военкоры ночевали здесь между вылазками на фронт. Передать заметку или фотографию с передовой было тогда непросто. Даже если удалось надиктовать телеграмму, она могла оказаться недоставленной (так, например, до Москвы не дошли первые заметки Виктора Полторацкого, встретившего войну во Львове). Поэтому журналисты предпочитали, собрав материал, вернуться на Пушкинскую площадь: летом 1941-го, когда армия Гитлера стремительно наступала, линия фронта проходила буквально в нескольких часах езды от столицы.
Каждый день в пять утра население казармы пробуждалось от сна и отбывало в дивизии, чтобы далеко за полночь вернуться и надиктовать очередные тексты. В числе «постояльцев» бывали там не только штатные сотрудники, но и, например, поэт Константин Симонов (автор великого стихотворения «Жди меня»), писатель Евгений Петров (известный, прежде всего, по творческому дуэту в Ильей Ильфом и создавший вместе с ним «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка»). Для «Известий» они писали с удовольствием, а в газете прекрасно понимали важность сотрудничества с талантливыми литераторами.
В номере от 25 июня появляются первые сообщения, поступившие напрямую из военных округов — Киевского, Одесского. Военный отдел редакции возглавил Борис Белогорский, руководивший ранее отделом внутренней информации. И хотя он не служил в армии, но смог быстро выстроить работу корреспондентской сети и обеспечить публикацию в каждом номере газеты репортажей военкоров.
Но что поражает в известинских номерах конца июня 1941-го не меньше, чем высокая патриотическая литература, так это заметки и анонсы, совсем не связанные с войной. Так, из пятничного выпуска (27 июня) мы узнаем, что в Киевской консерватории закончились выпускные экзамены и дипломы получили 33 человека. Текст завершается фразой: «Все окончившие консерваторию направляются на работу по специальности». Даже тогда в стране, охваченной войной, все понимали, что культура — это будущее нации. А еще — хотели продемонстрировать, что жизнь идет своим чередом.
Там же — театральная афиша: во МХАТе смотрели «Вишневый сад», в Большом — «Русалку» Даргомыжского, а в Театре Оперетты — «Сильву» Кальмана. Более того, «Известия» зовут зрителей в кино, но здесь уже репертуар «на злобу дня». В первую очередь газета рекомендует «Александра Невского» Эйзенштейна. Фильм о разгроме немецких крестоносцев русским князем, изначально вышедший в 1939-м и вскоре после подписания с Германией Пакта о ненападении положенный на полку, был снова выпущен на экраны в первые дни войны. «Каждый должен посмотреть» — гласит заголовок. В итоге посмотрели действительно очень многие, успех ленты был огромным: параллель между событиями средневековой Руси и войной с Гитлером оказалась понятна и близка самой широкой публике.
85 лет спустя.
Оглядываясь на события 85-летней давности, нельзя не задуматься о том, какую роль сыграли СМИ, и в первую очередь ключевые, такие, как «Известия», в мобилизации страны и моральной поддержке народа. Сегодня этот опыт, эти материалы снова оказываются актуальными, если не сказать злободневными, учитывая количество рифм между двумя эпохами. И то, что изначально было сиюминутной газетной заметкой или репортажной фотографией, теперь уже воспринимается как бесценное историческое свидетельство. Тысячи свидетельств.
Вспомнить о них вскоре можно будет благодаря мероприятиям Национального центра исторической памяти, в частности выставке «Память в книге. Без срока давности», где будут представлены оцифрованные издания и брошюры с текстами первых лет войны, в том числе известинскими. Но в каком-то смысле и вся программа, приуроченная ко Дню памяти и скорби, отсылает к опыту июня 1941-го, когда для влияния на людей использовались все возможные инструменты — как публицистические, так и художественные.
Вот лишь некоторые примеры. С Белорусского вокзала (откуда солдаты в первые дни Великой Отечественной отправлялись на передовую) стартовал тематический поезд «Единство в памяти, сила в подвиге», один из вагонов которого оборудован под дискуссионную площадку, где пройдет цикл лекций о вкладе народов СССР в Победу, в Брянске создается музейно-мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв геноцида, а в Театре на Бронной 22 июня покажут спектакль «А зори здесь тихие…» («Известия» рассказывали о нем ранее).
Всё это — способы осмысления событий июня 1941-го. Одним из таких способов может стать и чтение архивных «Известий» — благо все номера газеты оцифрованы и доступны онлайн. И даже сегодня, через 85 лет, изучение старых выпусков не может оставить равнодушным. Но вселяет надежду и уверенность, что страна, которая выстояла тогда, справится с любыми вызовами.