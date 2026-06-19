Читай, страна огромная: как «Известия» встретили начало войны

И звонили, и сами приходили к заводам, спрашивали: можно ли стать к станкам? Так было на заводе имени Ильича. После того как Москва прослушала речь Молотова, к заводу стали стекаться группы рабочих. Их было много. Они заявили: «Мы здесь, мы готовы! Мы хотим приступить к работе!» Им отвечали, что в этом нет надобности, выходной день остается выходным днем. Но те, что пришли, так и остались на заводе. Они не могли, просто не могли в такой день сидеть дома. Одни занялись организацией светомаскировки в цехах, другие настояли на своем и стали к станкам, третьи отправились по соседним домам и кварталам, беседовали с жильцами, с домашними хозяйками, выясняли, знают ли в каждом доме, в каждой квартире, в каждой семье, как нужно вести себя во время войны, чтобы помочь армии, государству, народу".