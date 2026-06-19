Погода на выходных порадует жителей Хабаровского края теплом

В пределах нормы будет находиться температура в Хабаровском крае в предстоящие выходные. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в хабаровском Гидрометцентре, по ощущениям особенно жарко на улице не будет, однако при этом обойдется практически и без осадков.
— Вероятность кратковременных дождей по территории региона рассматривается в основном предстоящей ночью, затем установится погода без существенных осадков, — проинформировала начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
В субботу, 20 июня, на большей части края будет дуть северо-восточный, восточный ветер до 9−14 м/с. Ночные показатели ожидаются в пределах +12…+17 °C, на севере региона — до +8…+13 °C, холоднее всего будет на побережье Охотского моря — здесь столбик термометра покажет +1…+6 °C. Днем воздух прогреется до +22…+28 °C, +12…+18 °C и +5…+10 °C соответственно.
В воскресенье, 21 июня, ветер стихнет до 7−12 м/с. Ночные показатели в основном не будут опускаться ниже +7…+15°C. Днем воздух прогреется до +22…+27°C, на севере края — максимум +17…+22°C, на Охотском побережье — в пределах +8…+13°C.
В Хабаровске 20 июня возможен небольшой дождь, но в основном осадки придутся на ночные часы, далее погода начнет постепенно улучшаться. Будет дуть северо-восточный ветер до 7−12 м/с. Ночью столбик термометра покажет +14..+16°C, днем воздух прогреется до +24…+26°C.
Еще один выходной пройдет при температуре +13…+15°C и +23…+25°C соответственно. Скорость ветра составит 6−11 м/с.
А уже после хабаровчан может ожидать жаркая летняя погода:
— По предварительному прогнозу, следующая неделя пройдет без существенных осадков, а температура повысится до +25…+30°C. В этом случае показатели будут находиться выше нормы на два градуса, — отметила синоптик.