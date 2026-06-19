Погода на выходных порадует жителей Хабаровского края теплом

В пределах нормы будет находиться температура в Хабаровском крае в предстоящие выходные. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в хабаровском Гидрометцентре, по ощущениям особенно жарко на улице не будет, однако при этом обойдется практически и без осадков.