Иран пригрозил США ответными мерами при нарушении меморандума

«В случае любого отклонения или нарушения со стороны Соединенных Штатов будет предпринят ответный удар в соответствии с заранее определенным планом», — говорится в заявлении.
Власти страны настроены решительно. «Иран не успокоится, пока не будут восстановлены все права иранского народа», — подчеркнул Совет национальной безопасности.
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который должен был возглавить делегацию на переговорах в Швейцарии, тоже подтвердил жесткую позицию. Он заявил, что Исламская республика будет добиваться реализации достигнутого соглашения. «В случае недобросовестности и чрезмерных требований Вашингтона, Тегеран даст сокрушительный ответ», — написал Галибаф в соцсети X. Он пригрозил США «еще более сильным ударом», если те вновь попытаются пойти по пути военного конфликта.
Сам меморандум, включающий 14 пунктов, дистанционно подписали в ночь на 18 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Встреча представителей США и Ирана должна была состояться 19 июня в Бюргенштоке, но ее отменили. При этом стороны выразили намерение продолжить переговорный процесс, определенный меморандумом. В документе говорится, что Иран и США должны в течение 60 дней провести технические переговоры, в частности, о судьбе иранской ядерной программы, чтобы достичь окончательного мирного соглашения.