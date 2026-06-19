Иран пригрозил США ответными мерами при нарушении меморандума

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который должен был возглавить делегацию на переговорах в Швейцарии, тоже подтвердил жесткую позицию. Он заявил, что Исламская республика будет добиваться реализации достигнутого соглашения. «В случае недобросовестности и чрезмерных требований Вашингтона, Тегеран даст сокрушительный ответ», — написал Галибаф в соцсети X. Он пригрозил США «еще более сильным ударом», если те вновь попытаются пойти по пути военного конфликта.