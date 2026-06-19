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Иран пригрозил США ответными мерами при нарушении меморандума

В Тегеране заявили, что готовы нанести ответный удар, если Вашингтон нарушит условия только что подписанного меморандума. С таким предупреждением выступил Совет национальной безопасности Ирана, сообщает государственный телеканал IRIB.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«В случае любого отклонения или нарушения со стороны Соединенных Штатов будет предпринят ответный удар в соответствии с заранее определенным планом», — говорится в заявлении.

Власти страны настроены решительно. «Иран не успокоится, пока не будут восстановлены все права иранского народа», — подчеркнул Совет национальной безопасности.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который должен был возглавить делегацию на переговорах в Швейцарии, тоже подтвердил жесткую позицию. Он заявил, что Исламская республика будет добиваться реализации достигнутого соглашения. «В случае недобросовестности и чрезмерных требований Вашингтона, Тегеран даст сокрушительный ответ», — написал Галибаф в соцсети X. Он пригрозил США «еще более сильным ударом», если те вновь попытаются пойти по пути военного конфликта.

Сам меморандум, включающий 14 пунктов, дистанционно подписали в ночь на 18 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Встреча представителей США и Ирана должна была состояться 19 июня в Бюргенштоке, но ее отменили. При этом стороны выразили намерение продолжить переговорный процесс, определенный меморандумом. В документе говорится, что Иран и США должны в течение 60 дней провести технические переговоры, в частности, о судьбе иранской ядерной программы, чтобы достичь окончательного мирного соглашения.

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