В Госдуме разработали законопроект о домашнем насилии

В пояснительной записке депутат указывает, что на сегодняшний день эпизоды домашнего насилия, не повлекшие легкого вреда здоровью, квалифицируются как административное правонарушение по ст. 6.1.1 КоАП (побои). Уголовная ответственность по ст. 116.1 УК наступает только при совершении повторного правонарушения. «Указанная модель в недостаточной степени учитывает особую уязвимость потерпевшего, характер отношений между потерпевшим и виновным, а также риск повторного насилия в условиях совместного проживания, личной, родственной, экономической или иной зависимости», — отмечает госпожа Горячева.