В Свердловской области состоялся фестиваль мотокультуры «Движение»

Фестиваль музыки, спорта и мотокультуры «Движение» прошел с 5 по 7 июня в Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
После церемонии открытия колонна из более чем 4 тыс. байкеров направилась из Верхней Пышмы в Екатеринбург. Особое место среди участников мотосообщества заняли медики-байкеры. Одни ехали в экипировке на байках, а другие обследовали желающих. Одной из центральных площадок фестиваля стала трасса эндуро, построенная вокруг фонтана в Историческом сквере.
В программу фестиваля вошли спортивные соревнования, концерты, выставки техники, тест-драйвы и другие мероприятия. Также было организовано кастом-шоу «Железное дело», в ходе которого мастера из разных регионов страны собирали байк на глазах у зрителей. Кроме того, впервые в этом году состоялся женский мотофорум, посвященный роли женщин в мотокультуре и вопросам безопасности дорожного движения. Для детей работали тематические площадки и мастер-классы.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.