В Свердловской области состоялся фестиваль мотокультуры «Движение»

В программу фестиваля вошли спортивные соревнования, концерты, выставки техники, тест-драйвы и другие мероприятия. Также было организовано кастом-шоу «Железное дело», в ходе которого мастера из разных регионов страны собирали байк на глазах у зрителей. Кроме того, впервые в этом году состоялся женский мотофорум, посвященный роли женщин в мотокультуре и вопросам безопасности дорожного движения. Для детей работали тематические площадки и мастер-классы.