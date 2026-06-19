Троих футболистов волгоградского «Ротора» внесли в базу «Миротворца»

Данные футболистов внесли в базу 18 июня. Поводом стал матч с «Енисеем» в августе 2025 года, когда игроки вышли на поле вместе с детьми ветеранов СВО. Сейчас двое футболистов уже не в стане «сине-голубых». Макаров и Фомин покинули «Ротор» по окончании сезона 2025−2026. Имени Бардыбахина нет в списках тех, кого взяли на УТП перед стартом нового сезона Первой лиги.