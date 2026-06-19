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Троих футболистов волгоградского «Ротора» внесли в базу «Миротворца»

Спортсмены попали в списки за выход на поле с детьми бойцов.

Источник: Комсомольская правда

Сразу трое теперь уже бывших футболистов волгоградского «Ротора» оказались в базе украинского сайта «Миротворец». В списках скандального ресурса появились имена полузащитника и экс-капитана «сине-голубых» Сергея Макарова, защитников Вячеслава Бардыбахина и Дениса Фомина.

Данные футболистов внесли в базу 18 июня. Поводом стал матч с «Енисеем» в августе 2025 года, когда игроки вышли на поле вместе с детьми ветеранов СВО. Сейчас двое футболистов уже не в стане «сине-голубых». Макаров и Фомин покинули «Ротор» по окончании сезона 2025−2026. Имени Бардыбахина нет в списках тех, кого взяли на УТП перед стартом нового сезона Первой лиги.

Экстремистский сайт «Миротворец» появился в 2014 году. В его базе личные данные журналистов и спортсменов, артистов и политиков, которые были в Крыму, на Донбассе или получили метку по другим причинам.

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