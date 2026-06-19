Российские учёные создали биоферментатор для переработки органики в удобрение

По словам учёных, установка ускоряет переработку органики с нескольких месяцев до 2−3 дней. В процессе даже сильно пахнущие отходы, такие как птичий помёт, за двое суток меняют свойства и практически теряют неприятный запах, превращаясь в безопасный продукт.