Ефим Шифрин признался, что боится стать обузой для дорогих ему людей

В начале апреля сообщалось, что Ефим Шифрин перенес операцию после госпитализации с подозрением на онкологию. Изначально он обратился к врачам с жалобами на уплотнение в плече, после чего ему удалили опухоль и направили материал на экспертизу. Сообщалось, что Шифрин провел несколько дней в стационаре, затем его выписали и рекомендовали наблюдение у онколога.