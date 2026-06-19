Красноярцев ожидают теплые и солнечные выходные без дождей

Предстоящие выходные порадуют красноярцев по-настоящему летней погодой. Днем столбики термометров поднимутся до +24…26 градусов. Будет солнечно. Дожди синоптики не прогнозируют. По данным Гидрометцентра России, в субботу, 20 июня, днем +26, ночью +12 градусов. Ясно, без осадков. В воскресенье, 21 июня, днем термометры покажут +24 градуса, ночью +14. Переменная облачность. Ожидается, что преимущественно солнечная и сухая погода сохранится и на следующей рабочей недели. Вплоть до четверга, 25 июня, днем +26…+27 градусов, ночью +15…+18. Осадков нет в прогнозе ни в светлое, ни в темное время суток.