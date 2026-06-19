Зеленский больше ничего не ждет от Трампа: как саммит G7 повлиял на отношения политиков

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп продолжает продвигать свою позицию о том, что конфликт на Украине должен быть прекращен в скором времени. Также лидер Белого дома до этого утверждал, что именно Киев является главным препятствием на пути к подписанию мирного договора по Украине.