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В Калининграде на фестивале в порту можно будет посетить парусники «МИР», «Крузенштерн» и «Седов»

Мероприятие намечено на 27−28 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Морском рыбном порту 27 и 28 июня пройдет фестиваль «Открытое море: 80 лет морской истории».

В течение двух дней для гостей будут открыты легендарные парусники: фрегат «МИР» и барки «Крузенштерн» и «Седов». Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

Также запланирована выставка артефактов на морскую тематику от партнера фестиваля «Каюты № 8», которая открылась в центре Калининграда, на Пролетарской, 87. В программе мастер-классы, спартакиада курсантов, концерт, маркет морских сувениров. Будет работать и зона с морскими угощениями.

Регистрация на фестиваль «Открытое море» уже открыта, нужно заполнить все предлагаемые поля и выбрать день и временной промежуток, когда запланировано посещение, перейдя по ссылке.

«Важно внимательно проходить регистрацию. Территория порта и судов имеет строгие правила посещения. После регистрации на указанную почту придет письмо с QR-кодом. Его и указанный при регистрации документ необходимо будет предъявить, чтобы попасть на территорию Калининградского морского рыбного порта, где будет проходить фестиваль. Проход без QR-кода и документа, указанного при регистрации, невозможен. Кроме того, согласно правилам порта и судов, участниками фестиваля могут быть взрослые и дети от 6 лет. Лица младше 18 лет должны находиться в сопровождении взрослых», — рассказали организаторы фестиваля.

Подробности здесь.

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