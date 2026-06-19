В Калининграде на фестивале в порту можно будет посетить парусники «МИР», «Крузенштерн» и «Седов»

«Важно внимательно проходить регистрацию. Территория порта и судов имеет строгие правила посещения. После регистрации на указанную почту придет письмо с QR-кодом. Его и указанный при регистрации документ необходимо будет предъявить, чтобы попасть на территорию Калининградского морского рыбного порта, где будет проходить фестиваль. Проход без QR-кода и документа, указанного при регистрации, невозможен. Кроме того, согласно правилам порта и судов, участниками фестиваля могут быть взрослые и дети от 6 лет. Лица младше 18 лет должны находиться в сопровождении взрослых», — рассказали организаторы фестиваля.