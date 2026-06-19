Нижегородец заплатил 344 тысячи рублей за украденное электричество

549 случаев безучетного потребления электроэнергии на общую сумму около 20 млн рублей выявила компания «ТНС энерго НН» с 2025 по 2026 годы.
Как сообщает пресс-служба компании, абсолютным рекордсменом стал один из адресов, где объем похищенной электроэнергии достиг 43800 кВт.ч.
«Этого количества электричества хватило бы для работы электрочайника мощностью 2 кВт без остановки на протяжении 2,5 лет», — пояснили в «ТНС энерго НН».
В итоге потребителю выставили счет на сумму более 344 тысяч рублей.
«Попытки несанкционированного вмешательства в работу приборов учета -серьезное правонарушение, — напомнили энергетики. — Потребителю придется оплатить объем неучтенной электроэнергии, рассчитанный за 3 месяца на основании норматива потребления, с повышающим коэффициентом 10. В случае неоплаты выявленного хищения компания имеет полное право прекратить подачу электроэнергии до полного погашения долга и устранения нарушений».
За самовольное подключение к энергосетям и вмешательство в работу счетчиков предусмотрен еще и солидный штраф — от 15 до 30 тысяч рублей для физлиц. А если ущерб признают значительным, наступает уголовная ответственность.
«ТНС энерго НН» использует современные методы анализа данных и проводит регулярные рейды, чтобы, выявляя нарушителей, защищать интересы честных плательщиков.