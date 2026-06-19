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Нижегородское «Торпедо» проведёт первый матч на «Volga-Арена» 14 августа без зрителей

Строительство дворца началось в июле 2022 года, основные работы завершены в марте 2026 года.

Источник: Время

Нижегородский клуб Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» проведёт свой первый матч на новой «Volga-Арене» 14 августа против московского «Динамо». Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Максим Гафуров.

Контрольный поединок с «Динамо» станет для «Торпедо» первым тестом на новой арене перед началом сезона. В предыдущие сезоны нижегородская команда принимала соперников на льду концертно‑развлекательного центра «Нагорный».

«Предварительно запланировано, что матч состоится на этой арене, для неё он будет тестовым. Игра будет без зрителей», — отметил Гафуров.

Строительство дворца началось в июле 2022 года, основные работы завершены в марте 2026 года. Вместимость комплекса — 12 350 зрителей. «Volga‑Арена» расположена рядом со стадионом футбольного клуба «Пари Нижний Новгород».

Ранее была опубликована программа подготовки нижегородского «Торпедо» к сезону КХЛ.

(12+).