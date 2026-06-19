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Дожди с грозами зарядят в Волгоградской области на все выходные

Комбо из дождей с грозами и освежающими порывами ветра ждут волгоградцев в эти.

Комбо из дождей с грозами и освежающими порывами ветра ждут волгоградцев в эти выходные. Температура воздуха при этом поднимется не выше +28.

Дожди обрушатся на регион уже в ночь на 20 июня. И если город получит лишь небольшую порцию осадков, то в отдельных районах Волгоградской области прогнозируют добротные дожди с грозами и ветром до 15−20 м/с.

— Днем воздух в регионе прогреется до +26 — +28 градусов, — сообщают синоптики ЦГМС. — Такая же температура ждет горожан и в воскресенье, 21 июня.

Загостившимися в наших краях осадками волгоградцы проводят третью неделю июня. И в городе, и в области освежающие и смывающие летнюю пыль дожди ожидаются в воскресенье в течение дня.

Отметим, что временное прощание с испепеляющим солнцем и обилие осадков синоптики объясняют выходом очередного циклона. Похожая погода, по предварительным прогнозам, ждет горожан, жаждущих открытия пляжного сезона, и на следующей неделе.

Фото Андрея Поручаева.