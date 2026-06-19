«Не додумывайте за других»: Влюблённым россиянам объяснили, как пережить гостинг

Россияне всё чаще сталкиваются с расставаниями в формате «гостинга», когда партнёр просто исчезает без объяснений, что вызывает сильную тревогу, стресс и чувство неопределённости. По словам клинического психолога Дарьи Сальниковой, такая ситуация может восприниматься мозгом почти как физическая боль и в ряде случаев способна приводить к депрессивным состояниям.