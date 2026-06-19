Сделано в Калининграде: творожные сырки со сгущёнкой наполняли заменителем молочного жира

«В холодильных камерах обнаружена продукция “Молоко варёное сгущённое” производства АО “Молоко” без документов, подтверждающих происхождение, и “Творожный сырок, глазированный на печенье со сгущённым молоком” производства АО “Калининградмолпродукт”, на сырьё (“Молоко варёное сгущённое”) которого отсутствуют электронные ВСД (ветеринарные сопроводительные документы). Кроме того, на складе ингредиентов зафиксировано наличие продукции с истёкшим сроком годности — короб с вафельными сахарными рожками, срок годности которых истёк в 2022 году», — рассказали в надзорном ведомстве о выявленных нарушениях.