Нижний Новгород вошел в топ-10 российских городов по количеству ЭЗС

Нижний Новгород стал одним из лидеров по количеству станций зарядки электромобилей (ЭЗС) среди российских городов. Сейчас в городе насчитывается 112 таких станций. Исследование провели аналитики 2ГИС.
За последний год по всей России стало на 12% больше ЭЗС. Самое большое количество станций находится в Москве — там работает более 1100 станций, что на 37,5% больше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге доступны почти 400 ЭЗС (+22,5%), а в Красноярске — 180 ЭЗС (+7,8%).
Нижний Новгород оказался на седьмой строчке рейтинга. Всего в городе насчитывается 112 станций, что на 3% больше, чем в прошлом году.
Лидером по приросту станций стал Киров — их количество выросло на 118,2% (с 11 до 24). На втором месте расположился Нижний Тагил (+100%), а на третьем — Оренбург (+76,9%).
Самая высокая цена зарядки электромобиля зафиксирована в Краснодаре — 360 рублей за 100 км. Нижний Новгород расположился на втором месте. За год стоимость кВт/ч выросла на 1 рубль — с 18 до 19 рублей, а цена заряда на 100 км составила 342 рубля. Значение выросло на 6%.
В Уфе и Челябинске цены на заправку электромобиля выросли наиболее заметно — на 28,6% и 14,3% соответственно. А в Санкт-Петербурге, Казани, Южно-Сахалинске, Красноярске стоимость осталась неизменной.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на нижегородских заправках ввели ограничения на продажу бензина.