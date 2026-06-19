Нижний Новгород вошел в топ-10 российских городов по количеству ЭЗС

За последний год по всей России стало на 12% больше ЭЗС. Самое большое количество станций находится в Москве — там работает более 1100 станций, что на 37,5% больше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге доступны почти 400 ЭЗС (+22,5%), а в Красноярске — 180 ЭЗС (+7,8%).