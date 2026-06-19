Самородный квартал стал победителем федеральной премии Urban Awards 2026

Победа Самородного квартала стала подтверждением того, что проект VIRA (ВИРА) в Хабаровске отвечает актуальным требованиям рынка и ожиданиям будущих жителей. Квартал строится в центральной части города, на улице Карла Маркса. В основе его концепции — образ золотого самородка и идея внутренней ценности. Внешние фасады решены в темных, сдержанных оттенках и отсылают к природной породе, а внутреннее пространство двора раскрывается в теплой светлой гамме с золотистыми акцентами.