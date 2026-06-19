Самородный квартал стал победителем федеральной премии Urban Awards 2026

Самородный квартал в Хабаровске стал победителем 18-й Федеральной премии Urban Awards 2026 в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса ДФО». Церемония награждения состоялась 17 июня в Сочи.
Urban Awards (18+, Урбан Эвордс) — одна из ключевых профессиональных премий в сфере жилой недвижимости России. Она отмечает проекты, которые задают современные стандарты девелопмента, архитектуры, благоустройства, маркетинга и управления недвижимостью. В центре оценки находятся не только масштаб и визуальный облик жилого комплекса, но и качество продукта, продуманность инфраструктуры, технологичность, комфорт для жителей и вклад проекта в развитие городской среды.
Победа Самородного квартала стала подтверждением того, что проект VIRA (ВИРА) в Хабаровске отвечает актуальным требованиям рынка и ожиданиям будущих жителей. Квартал строится в центральной части города, на улице Карла Маркса. В основе его концепции — образ золотого самородка и идея внутренней ценности. Внешние фасады решены в темных, сдержанных оттенках и отсылают к природной породе, а внутреннее пространство двора раскрывается в теплой светлой гамме с золотистыми акцентами.
Проект создан с учетом современных требований рынка к жилью комфорт-класса и ориентирован на повседневные потребности жителей. В нем сочетаются продуманные планировочные решения, качественная организация общественных пространств, благоустроенная территория и развитая внутренняя инфраструктура.
Всего в финале номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса ДФО» было представлено семь проектов из Дальневосточного федерального округа. Победа в такой конкурентной категории имеет для Группы компаний VIRA (ВИРА) особое значение: это первая масштабная работа девелопера в Хабаровске и важный этап развития компании в новом регионе.
Победа в Urban Awards 2026 стала важным событием не только для команды проекта, но и для рынка жилой недвижимости Хабаровска в целом. Федеральное признание подтверждает растущий интерес профессионального сообщества к качественным региональным проектам и показывает, что современные стандарты девелопмента успешно реализуются далеко за пределами крупнейших российских агломераций.
Для компании VIRA эта награда стала еще одним подтверждением того, что выбранная концепция и внимание к деталям находят отклик как у экспертов отрасли, так и у будущих жителей.
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