Новый вычет: Россиянам хотят дарить 400 тысяч рублей на свадьбу

«Свадьба — это большие расходы, это большая радость, молодые радуются, у них трогательный момент, но всё это стоит очень много денег. Поэтому мы предложили сделать вычет, хотя бы в таком небольшом объёме — 400 тыс. рублей», — сказал он в беседе с ТАСС.