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Более 11 000 пермяков пострадали от нападения клещей

В Пермском крае клещ укусил 11 030 жителей, среди которых 1811 детей.

11 000 пермяков обратились в больницы Прикамья из-за присасывания клеща со старта сезона 2026 года, сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

По итогам эпидемиологической ситуации по инфекциям на 18 июня 2026 года, в медицинских учреждениях региона зарегистрировали 11 030 граждан с укусами, из них 1811 детей.

Нападение клеща зафиксировано на каждой административной территории Прикамья. Больше всего обращений в Пермском районе — 1532 раз. На втором месте город Пермь — 1180, на третьем — Добрянский район с 713 случаями укуса.

Клещ присасывается в лесу при 47% инцидентах. 36,8% и 16% случаев происходят во время посещения индивидуальных садов и придомовой местности соответственно. 0,2% укуса клеща наблюдаются на иной территории.

Итоги лабораторных исследований, снятых с пострадавших клещей, показали: 50% насекомых заражены искодовым клещевым боррелиозом, 4% инфицированы моноцитарным эрлихиозом человека, 1,7% представляют опасность клещевым вирусным энцефалитом. 0,7% клещей передают гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Напомним, на прошлой неделе perm.aif.ru сообщал, что в медорганизации с начала сезона из-за укуса клеща обратилось 9547 человек.

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