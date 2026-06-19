Три аварии: карта пробок в Калининграде на утро пятницы

Движение затруднено на основных магистралях города, в том числе на Горького, Портовой, Театральной, Осенней, Гагарина, Емельянова, Невского, Черняховского, Фрунзе, 9 Апреля, Ленинском, Московском и Советском проспектах. Сообщается о трёх ДТП — на Северном обходе, Невского и Московском проспекте. Общая дорожная ситуация в Калининграде оценивается в шесть баллов.