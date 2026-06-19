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В Москве с 20 по 21 июня пройдет рейд «СИМ»

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники ГАИ проведут с 20 по 21 июня в Москве рейд по профилактике нарушений правил дорожного движения среди водителей, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатах. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Источник: Freepik

«С 20 по 21 июня на территории столицы пройдет мероприятие “СИМ”, направленное на профилактику нарушений ПДД среди водителей, использующих средства индивидуальной мобильности», — говорится в сообщении в «Максе».

В ГАИ рассказали, что в рамках рейда автоинспекторы напомнят данной категории водителей о необходимости быть внимательными на дороге и тротуарах, спешиваться при переходе проезжей части, а также соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофорных объектов. «Особое внимание будет обращено на безопасное использование детьми и подростками электросамокатов и других аналогичных средств передвижения, которые являются источниками повышенной опасности», — отмечается в сообщении.