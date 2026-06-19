В Москве с 20 по 21 июня пройдет рейд «СИМ»

В ГАИ рассказали, что в рамках рейда автоинспекторы напомнят данной категории водителей о необходимости быть внимательными на дороге и тротуарах, спешиваться при переходе проезжей части, а также соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофорных объектов. «Особое внимание будет обращено на безопасное использование детьми и подростками электросамокатов и других аналогичных средств передвижения, которые являются источниками повышенной опасности», — отмечается в сообщении.