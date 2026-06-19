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Донские врачи пришили пациентам большой и указательный пальцы

Об этом сообщает городская больница № 20.

Городская больница № 20 сообщает о проведении двух успешных микрохирургических операций по восстановлению пальцев верхних конечностей.

Первый пациент поступил в экстренном порядке с частичной ампутацией большого пальца руки, полученной при работе с электрическим секатором. Хирурги применили операционный микроскоп для восстановления повреждённых сосудов и нервов. В результате кровоснабжение пальца сохранено, пациент проходит курс послеоперационного восстановления.

Второй случай представлял большую сложность: пациент поступил с полной ампутацией фаланги указательного пальца в результате бытовой травмы. В ходе шестичасовой микрохирургической операции специалисты восстановили артерии и вены, обеспечив возобновление кровотока в отсечённом фрагменте. Операция завершилась успешно — палец прижился. Врачи отмечают положительную динамику и дают благоприятный прогноз относительно восстановления функций конечности.