Донские врачи пришили пациентам большой и указательный пальцы

Городская больница № 20 сообщает о проведении двух успешных микрохирургических операций по восстановлению пальцев верхних конечностей.
Первый пациент поступил в экстренном порядке с частичной ампутацией большого пальца руки, полученной при работе с электрическим секатором. Хирурги применили операционный микроскоп для восстановления повреждённых сосудов и нервов. В результате кровоснабжение пальца сохранено, пациент проходит курс послеоперационного восстановления.
Второй случай представлял большую сложность: пациент поступил с полной ампутацией фаланги указательного пальца в результате бытовой травмы. В ходе шестичасовой микрохирургической операции специалисты восстановили артерии и вены, обеспечив возобновление кровотока в отсечённом фрагменте. Операция завершилась успешно — палец прижился. Врачи отмечают положительную динамику и дают благоприятный прогноз относительно восстановления функций конечности.