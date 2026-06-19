Донские врачи пришили пациентам большой и указательный пальцы

Первый пациент поступил в экстренном порядке с частичной ампутацией большого пальца руки, полученной при работе с электрическим секатором. Хирурги применили операционный микроскоп для восстановления повреждённых сосудов и нервов. В результате кровоснабжение пальца сохранено, пациент проходит курс послеоперационного восстановления.