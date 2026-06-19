Благотворительный концерт пройдёт в Солнечном округе в поддержку СВО

20 июня в Доме культуры поселка Горный Солнечного округа впервые состоится благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Программа стартует в 14 часов 30 минут и откроется сразу несколькими интерактивными площадками. Развернется пункт приема гуманитарной помощи, куда можно принести медикаменты, тактическое снаряжение, продукты длительного хранения и письма для бойцов.
Рядом будет работать тематическая выставка «Жены Героев» — фотовыставка портретов супруг защитников Отечества. Также для гостей организуют благотворительную ярмарку, где можно приобрести изделия ручной работы местных мастеров, а все вырученные от продажи средства перечислят в фонд поддержки.
Особое внимание в этот день уделят практической помощи на передовой. Для всех желающих пройдет открытый мастер-класс по изготовлению индивидуальных перевязочных пакетов (ИПП). Опытные инструкторы из фонда помощи мобилизованным «Помогаем!» Комсомольска-на-Амуре обучат правильной упаковке и стерилизации материалов.
В 15 часов начнется концерт. На сцене ДК выступят творческие коллективы трех муниципалитетов: поселков Солнечный и Горный, а также из Комсомольска-на-Амуре.
Все собранные средства пойдут на закупку бинтов, антисептиков и прочих комплектующих для дальнейшего производства ИПП.
— Каждый рубль, вложенный в билет или покупку на ярмарке, — это реальная помощь тому, кто сейчас рискует жизнью ради нас. Даже пара рулонов бинта, собранных общими усилиями, может спасти здоровье и жизнь солдата, — отметили в ДК поселка Горный.
Почетными гостями концерта станут действующие участники СВО, а также из родные и близкие погибших бойцов.