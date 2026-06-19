Благотворительный концерт пройдёт в Солнечном округе в поддержку СВО

— Каждый рубль, вложенный в билет или покупку на ярмарке, — это реальная помощь тому, кто сейчас рискует жизнью ради нас. Даже пара рулонов бинта, собранных общими усилиями, может спасти здоровье и жизнь солдата, — отметили в ДК поселка Горный.